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Швеция — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2024

Швеция — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Швеция — Словакия.

Ставка: обе забьют больше 1.5 шайбы за 1.72.

Шведы не просто досрочно вышли в плей-офф, но и выиграли группу В. Они собрали достаточно сильный состав, в который вошло огромное количество хоккеистов, выступающих в НХЛ. В итоге «Тре Крунур» победили во всех шести матчах и планируют добавить в свою копилку ещё три очка. Очень хорошо взаимозаменяют друг друга на воротах Филип Густавссон и Самуэль Эрссон. Благодаря в том числе их стараниям сборная Швеции пропустила всего восемь шайб.

Для Словакии этот матч катастрофически важен. Дело в том, что минувшую встречу она проиграла Латвии (2:3 Б). Бордово-белые отстают всего на три очка и в случае победы в игре с США благодаря результату очного матча опередят «рыцарей Татры». Будет обидно, ведь в целом словаки проводят групповой этап неплохо. За исключением игры с латвийцами они уступили только Германии (4:6), но затем поправили статистику и выиграли четыре встречи кряду.

Очень важная игра для словаков. Они выжмут все соки ради победы, но кажется, что обыграть шведов даже при сумасшедшей мотивации невозможно. Уж слишком они стабильны, результативны и надёжны в защите. Мы рекомендуем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.72.

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