Швеция — Словакия: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Словакия.

Ставка: победа Швеции за 1.60.

«Для сборной Словакии этот матч может иметь турнирное значение. Ведь можно подняться и повыше своего текущего четвёртого места. Плюс там ещё и латвийцы снизу стучатся. И всё же в большей степени для подопечных Крэйга Рэмзи это будет подготовка к плей-офф и приобретение опыта в поединке с грандом. Кстати, Латвии словаки по буллитам в своём последнем матче ЧМ проиграли 2:3. Хотя и вели до 59-й минуты, но шайб Мартина Поспишила и Петера Цегларика не хватило для победы.

Сборная Швеции же гарантировала себе первое место со 100-процентным результатом – шесть побед в основное время в шести матчах. Подопечные Сэма Халлама спокойно разобрались в своём предыдущем матче с Францией – 3:1. Эрик Карлссон и Виктор Хедман вновь набрали очки за результативность.

В очных матчах Швеция имеет преимущество над Словакией. С 2007 года шесть побед в восьми матчах. Но в 2022-м на Олимпиаде в матче за третье место выиграла Словакия – 4:0. С тех пор команды не встречались.

И за то поражение Швеция отомстит в предстоящем матче победой, не выходя за пределы трёх периодов», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».