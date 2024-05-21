Канада — Чехия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Канада — Чехия.

Ставка: победа Канады за 1.90.

«Кленовые листья» выиграли все шесть матчей, набрав 17 очков. Постепенно сборная Канады набрала нужную форму и выиграла последние две встречи у достойных команд. Сначала она обыграла финнов со счётом 5:3, а затем претендующих на первое место в группе швейцарцев – 3:2. Помогли удаления в составе «крестоносцев». Все три шайбы «кленовые листья» забросили в большинстве.

Чехия ведёт себя как подобает хозяйке турнира. Подопечные Радима Рулика досрочно отобрались в плей-офф и могут лишь побороться за первое место в группе. Для этого необходимо выигрывать у канадцев. Разница между командами всего два очка. Единственное поражение чехи потерпели в игре со Швейцарией (1:2 Б). Очень интересную игру ведёт хозяйка чемпионата мира.

Сборная Чехии в матчах с уступающими классом командами играет вполне результативно, но во встречах с финнами и швейцарцами показала совсем другой хоккей. Если с «крестоносцами» в основное время были заброшены две шайбы, то в игре со «львами» вообще была безголевая ничья.

У канадцев очень сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Дилан Козенс набрал уже восемь очков по системе «гол+пас», Джон Таварес – семь, а Коннор Бедард – шесть. Что касается 18-летнегно нападающего «Чикаго», то он не отмечался результативными действиями в трёх последних матчах ЧМ-2024.

Это третий чемпионат мира подряд, на котором канадцы встречаются с чехами. Два последних очных матча заканчивались победами «кленовых листьев» — 6:1 и 3:1. Думается, на этот раз они вновь окажутся сильнее. На игры с равными соперниками подопечные Туриньи настраиваются правильно, хотя их показатели и форма ещё не достигли пика. Предлагаем поставить на победу Канады с коэффициентом 1.90.