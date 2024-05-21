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Финляндия — Швейцария: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира по хоккею

Финляндия — Швейцария: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Финляндия – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии в матче за 2.05.

«Сборная Швейцарии уже точно опередила сборную Финляндии на групповом этапе текущего чемпионата мира. А в своём последнем матче подопечные Патрика Фишера очень достойно смотрелись в противостоянии с канадцами, хотя и уступили действующему чемпиону и фавориту турнира 2:3. После точных бросков Кевина Фиалы и Ромена Лёффеля они даже вели 2:1. Сейчас швейцарцы в случае победы и при определённых условиях могут подняться и повыше третьего места. Впрочем, это всё-таки для них не самоцель.

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Юкки Ялонена накануне встречалась с Данией и несколько нервозно, но всё же взяла верх со счётом 3:1. Лишь шайба Пекки Йормакки в концовке окончательно всё решила. И Финляндия поднялась на четвёртое место. Выше уже не получится, и надо готовиться к четвертьфиналу со Швецией через игру со Швейцарией.

В очных матчах явное преимущество у финнов – 11 побед в последних 15 играх. Так что швейцарцы для Суоми являются удобными соперниками.

Но сейчас у Швейцарии всё-таки остался турнирный стимул. И он этой сборной поможет. Швейцария выиграет в серии буллитов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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