Канада — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового этапа ЧМ-2024

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Канада — Чехия.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

«Никак не могу отойти от того матча, в котором Канада в третьем периоде проиграла 0:5 Австрии. Эта Канада славна тем, что может забить сколько хочет и пропустить столько же.

Не будем забывать, что чехи играют дома и на матчи собирают аншлаги. Состав у сборной Чехии не какой-то там впечатляющий, в главных фаворитах команда не ходит, но всё равно могут много шайб забросить, явно не хуже, чем Австрия.

Я буду ждать тут верхового матча с тоталом больше 5.5. Чехия при поддержке своих трибун пойдёт искать счастья в атаке, да и Канада может много забить и пропустить.

Обе команды должны проходить в плей-офф, так почему бы не сыграть в яркий хоккей, чтобы порадовать зрителей. Не стоит забывать, что Коннор Бедард из Канады идёт на звание MVP и забивает очень много. В общем, жду результативный матч, который должен порадовать всех зрителей», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».