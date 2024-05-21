Латвия — США: прогноз «Чемпионата» на игру группового раунда ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Латвия — США.

Ставка: индивидуальный тотал США больше 4.5 шайбы за 2.25.

Для американцев задача на групповой этап решена. Они досрочно вышли в плей-офф. Очень результативный хоккей показали «ледяные янки», забросив 31 шайбу в шести встречах. Подопечные Джона Хайнса спокойно сделали свою работу, одержав победы в тех играх, в которых не чувствовали сопротивления.

Таким образом, сборная США победила Германию со счётом 6:1, Францию (5:0), Польшу (4:1), а в минувшей встрече вовсе выиграла у Казахстана крупно – 10:1. Болди, Годро и Ткачук были неудержимы. На троих они набрали 15 очков по системе «гол+пас». Брэди оформил хет-трик, а Мэтт – дубль.

Это всё очень классно, но как быть с тем, что американцы проиграли равным по силе соперникам – Швеции со счётом 2:5 и Словакии (4:5 ОТ). Будет интересно посмотреть, что удастся продемонстрировать «ледяным янки» в игре с латвийцами, которые способны на сюрпризы. Хотя в целом по составу к сборной США нет никаких вопросов. Он очень сильный.

Латвия не решила свой вопрос с выходом в плей-офф. Она отстаёт от словаков на три очка. Ключевым фактором стала победа в последнем матче с «рыцарями Татры» (3:2 Б). Она дала преимущество бордово-белым и позволит опередить словаков в таблице, но только если они проиграют параллельную встречу шведам в основное время. В противном случае дорога в плей-офф латвийцам будет закрыта.

Как бы мотивирована ни была сборная Латвии, у американцев намного лучше результаты, класс хоккеистов и уровень подготовки. Немцам и шведам бордово-белые уже крупно проиграли. «Ледяные янки» ничуть не слабее них и могут учинить как минимум разгром. К тому же к плей-офф им хотелось бы подойти в лучшей форме. Предлагаем ставку на то, что американцы забросят не меньше пяти шайб.