Канада — Чехия: когда матч ЧМ-2024 по хоккею, кто фаворит, прогнозы

21 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Канада — Чехия. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.90. Шансы чехов оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Аналитики считают, что матч Канада — Чехия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

«Кленовые листья» выиграли все шесть матчей, набрав 17 очков. Если бы они были внимательны во встрече с Австрией, которая создала громадные проблемы, то имели бы максимальное количество очков.

Чехия ведёт себя как подобает хозяйке турнира. Хотя были большие опасения по поводу уровня подготовки и общего состояния сборной. Причиной тому послужили очень слабые выступления во время Евротура. Но всё обошлось. Это оказалась совсем другая команда, преследующая большие цели. Подопечные Радима Рулика досрочно отобрались в плей-офф и могут лишь побороться за первое место в группе. Для этого необходимо выигрывать у канадцев. Разница между командами всего два очка. Единственное поражение чехи потерпели в игре со Швейцарией (1:2 Б).