Эксперты назвали фаворита ЧМ-2024 перед последним игровым днём группового раунда

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Сегодня в Чехии завершится групповой этап ЧМ-2024 по хоккею. Аналитики назвали фаворитов турнира перед завершением предварительного раунда.

Главным фаворитом эксперты видят Швецию, которая набрала максимальное количество очков — 18. Поставить на «Тре Крунур» можно за 3.30.

Шансы сборной Канады оценили коэффициентом 4.00. «Кленовые листья» едва не сконфузились в игре с Австрией, позволив сопернику отыграться со счёта 1:6, но в остальных матчах уверенно побеждали.

Шансы сборной США оценили котировкой 5.30, а на хозяев чемпионата мира — сборную Чехии — предлагают поставить с коэффициентом 6.00.

Вероятность того, что победит сборная Швейцарии, оценили коэффициентом 9.00, а на Финляндию можно поставить за 15.00. Пока система Юкки Ялонена работает с трудом, команда даже не гарантировала себе место в плей-офф. На сборную Словакии можно сделать ставку за 25.00, а вероятность успеха Германии оценили коэффициентом 27.00.

Финал чемпионата мира по хоккею — 2024 пройдёт в Праге 26 мая.