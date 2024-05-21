Латвия — США: дата матча ЧМ-2024 по хоккею, кто фаворит, прогнозы и ставки

21 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Латвия — США. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы латвийцев оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Аналитики считают, что матч Латвия — США не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.10. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Для американцев задача на групповой этап решена. Они досрочно вышли в плей-офф. Очень результативный хоккей показали «ледяные янки», забросив 31 шайбу в шести встречах. Подопечные Джона Хайнса спокойно сделали свою работу, одержав победы в тех играх, в которых не чувствовали сопротивления.

Латвия не решила свой вопрос с выходом в плей-офф. Она отстаёт от словаков на три очка. Ключевым фактором стала победа в последнем матче с «рыцарями Татры» (3:2 Б). Она дала преимущество бордово-белым и позволит опередить словаков в таблице, но только если они проиграют параллельную встречу шведам в основное время. В противном случае дорога в плей-офф латвийцам будет закрыта.