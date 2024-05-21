Эксперты назвали фаворита Кубка Стэнли перед полуфиналами

Розыгрыш Кубка Стэнли приближается к своей кульминации. Впереди полуфиналы. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный претендент на победу — «Флорида», поставить на эту команду можно с коэффициентом 3.00. Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов в финале Востока сыграют с «Рейнджерс», за который выступают Игорь Шестёркин и Артемий Панарин. Шансы клуба из Нью-Йорка выиграть Кубок Стэнли оценили коэффициентом 4.30.

Поставить на «Даллас» Евгения Дадонова можно с коэффициентом 3.20. В финале Запада «звёзды» сразятся с «Эдмонтоном», в составе которого россиян нет. На итоговый успех «нефтяников» предлагают коэффициент 3.55.

Полуфиналы Кубка Стэнли стартуют в ночь на 23 мая.