Латвия — США: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Латвия — США.

Ставка: ИТБ 4.5 гола США за 2.25.

Для американцев задача на групповой этап решена. Они досрочно вышли в плей-офф. Очень результативный хоккей показали «ледяные янки», забросив 31 шайбу в шести встречах. Подопечные Джона Хайнса спокойно сделали свою работу, одержав победы в тех играх, в которых не чувствовали сопротивления. Таким образом, сборная США победила Германию со счётом 6:1, Францию (5:0), Польшу (4:1), а в минувшей встрече вовсе выиграла у Казахстана крупно – 10:1.

Это всё очень классно, но как быть с тем, что американцы проиграли равным по силе соперникам – Швеции со счётом 2:5 и Словакии (4:5 ОТ). Будет интересно посмотреть, что удастся продемонстрировать «ледяным янки» в игре с латвийцами, которые способны на сюрпризы. Хотя в целом по составу к сборной США нет никаких вопросов. Он очень сильный.

Латвия не решила свой вопрос с выходом в плей-офф. Она отстаёт от словаков на три очка. Ключевым фактором стала победа над «рыцарями Татры» (3:2 Б). Она дала преимущество бордово-белым и позволит опередить словаков в таблице, но только если они проиграют параллельную встречу шведам в основное время. В противном случае дорога в плей-офф латвийцам будет закрыта.

Кроме победы над Словакией, подопечные Харийса Витолиньша не сделали ничего сверхъестественного на ЧМ-2024. Выиграли они в основное время только у Казахстана, находящегося в ужасной форме, со счётом 2:0. Плюс в овертайме бордово-белые победили Польшу (5:4 ОТ) и Францию (3:2 ОТ).

Встречи с другими лидерами турнира сразу показали, что хоккеисты сборной Латвии не готовы к серьёзным испытаниям. Подопечные Витолиньша проиграли крупно Германии (1:8) и Швеции (2:7). Как бы поймавшие кураж после 10 заброшенных шайб в ворота казахстанцев «ледяные янки» не сотворили нечто подобное с латвийцами.

Мы считаем, что «ледяные янки» оставят бордово-белых без плей-офф. Они могут с первого периода установить границы между классом американских и латвийских хоккеистов. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал США больше 4.5 шайбы за 2.25.