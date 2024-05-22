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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: букмекеры назвали фаворита седьмого матча серии

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: букмекеры назвали фаворита седьмого матча серии
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22 мая состоится седьмой матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Счёт в серии до четырёх побед равен — 3-3. Победитель противостояния выйдет в финал, где сразится с ЦСКА.

Букмекеры считают явным фаворитом УНИКС. Поставить на победу казанцев в основное время можно за 1.53, а шансы краснодарцев оценили коэффициентом 2.65. Если после 40 минут игры будет ничья, сыграет коэффициент 14.0.

Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 157.5 очка идёт за 1.80, а тотал меньше 157.5 очка — за 1.98.

Итоговая победа УНИКСа идёт за 1.51. Ставки на успех «Локомотива-Кубань» с учётом овертайма принимаются с коэффициентом 2.55.

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