УНИКС — «Локомотив-Кубань», седьмой матч. Казанцы составят компанию ЦСКА в финале

22 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно за 1.52, а шансы краснодарцев оценили коэффициентом 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 22 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча УНИКС — «Локомотив-Кубань» получится результативной: тотал больше 157.5 очка идёт за 1.64, а тотал меньше 157.5 очка — за 1.95. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.5.

Анализ и прогноз на седьмой матч серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» (22.05.2024)

22 мая в седьмом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС будет принимать «Локомотив-Кубань» в Казани на арене «Баскет-холл». Арбитр введёт мяч в игру в 19:00 мск. Счёт в серии равный 3-3, и наступает решающий момент.

В минувшем сезоне команды играли в финальной серии, которую подопечные Велимира Перасовича выиграли со счётом 4-1 и добавили золотые медали в богатую клубную коллекцию. На этот раз лёгкой прогулки не получилось, поскольку «Локомотив-Кубань» заметно прибавил в качестве игры.

УНИКС уверенно прошёл «Самару» в 1/4 финала, выиграв серию со счётом 3-0. Серьёзных проблем соперник не создал. В каждом из трёх матчей казанцы побеждали с разницей не менее 10 очков. Опыт, умение концентрироваться в ключевые моменты и высокий уровень индивидуального мастерства обеспечили подопечным Перасовича заметное преимущество.

«Локомотив-Кубань» также не испытал сложностей в 1/4 финала, выиграв со счётом 3-0 у «Пармы». Наставник краснодарцев Александр Секулич детально разобрал тактику соперника и выбрал идеальную схему, которая помогла победить в трёх матчах с большим преимуществом в счёте (112:85, 97:60, 82:54).

Серию с «Локомотивом-Кубань» игроки УНИКСа начали собранно и ответственно. Они атаковали кольцо с открытых позиций, выиграв домашний матч с небольшим преимуществом — 78:75. Затем казанцы потерпели два поражения подряд — 71:84 и 83:89, но быстро собрались, одержав две победы кряду — 85:68 и 81:78.

В шестой встрече серии краснодарцы продемонстрировали баскетбол высокого уровня и заслуженно выиграли с хорошим преимуществом — 98:68. Игра складывалась для них очень удачно. После первой половины они создали комфортное преимущество в 13 очков (49:36), не позволив УНИКСу найти свою игру в атаке, и довели дело до победы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл, набравший 24 очка. В составе УНИКСа неплохо сыграл защитник Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 18 очков. На исход матча оказало влияние то, что казанцы часто ошибались в простых ситуациях и допустили 20 потерь мяча.

«Локомотив-Кубань» наиболее опасен в быстрой и комбинационной игре. Главный тренер Александр Секулич использует интересную схему в позиционном нападении. Его подопечные стараются активно двигать мяч по периметру и атаковать с дистанции, поскольку на подборе и под кольцом преимущество всё-таки у УНИКСа.

Пришёл черед главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича встряхнуть команду. Он умеет быстро менять схему нападения и наверняка задействует по полной программе лидеров: Джалена Рейнольдса и Ненада Димитриевича. Северомакедонец — великолепный дирижёр, и семь-девять результативных передач для него не предел. Мы предполагаем, что казанцы выиграют с форой (-4.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 22 мая 2024 года

В какой-то мере поражение в шестом матче должно пойти на пользу УНИКСу и вернёт привычный уровень концентрации команде. Рейнольдс и Димитриевич — игроки высокого уровня и провалить вторую встречу подряд просто не имеют права. Опеке Девона Акун-Пёрселла будет уделено особое внимание, что в конечном итоге и станет ключевым фактором в пользу «зелёных». Поверим в их победу с форой (-4.5).

Ставка: победа УНИКСа с форой (-4.5) за 1.90.