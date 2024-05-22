«Аталанта» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги Европы

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) состоится матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом немецкий клуб: поставить на победу «фармацевтов» по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 53% вероятности. Успех «Аталанты» оценён в 4.54 (22%). Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.97 (25%).

При этом эксперты не уверены, что встреча окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.82.

Итоговая победа «Байера» доступна за 1.45. Если обладателем Лиги Европы станет итальянский клуб, сыграет коэффициент 2.95.