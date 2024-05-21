«Аталанта» — «Байер». Хаби Алонсо — творец истории

22 мая состоится матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.85. Успех «богини» оценён в 4.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч «Аталанта» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют бергамаски, сыграет коэффициент 1.50. Гол леверкузенцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» (22.05.2024)

22 мая состоится финал Лиги Европы. На стадионе «Авива» в Дублине померяются силами «Аталанта» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Для «Байера» всё складывается великолепно. Клуб, которому дали обидное прозвище из-за вечного невезения, может закончить сезон без поражений и выиграть требл. После назначения Хаби Алонсо на должность главного тренера удача стала стабильно сопутствовать «фармацевтам».

В финале Лиги Европы «львы» могли встретиться с «Ливерпулем», и тогда выиграть турнир им было бы гораздо труднее. Однако у мерсисайдцев неожиданно случился спад, которым воспользовалась «Аталанта». У бергамасков класс футболистов значительно ниже, чем у самого титулованного клуба Англии.

«Львы» заслужили везение упорной работой и правильными решениями. Всё, начиная от селекции и заканчивая финальным «продуктом», исполнено очень качественно и грамотно. Хаби Алонсо — главный конструктор этого. Его подход и идеи — вот главные источники успеха клуба из Леверкузена.

Алонсо поставил подопечным безупречный комбинационный футбол. Команда выступает с невероятным хладнокровием и нескрываемым удовольствием. В эпизодах, когда можно забивать, она зачастую раскатывает до верного. Во-первых, это красиво. Во-вторых, сплачивает игроков и стабильно даёт результат.

Алонсо создал уникальный проект. Хаби раскрыл ряд талантов и наделил «фармацевтов» несгибаемым характером. В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» они отыгрались с 0:2. Второй гол «львы» забили на 90+7-й минуте.

Джан Пьеро Гасперини тоже есть за что похвалить, но прогресс «Аталанты» идёт с перебоями и далеко не так быстро, как у «Байера» при Алонсо. 66-летний итальянский специалист руководит «богиней» с далёкого 2016 года. За этот период времени клуб не выиграл ни одного трофея.

Недавно у бергамасков был шанс стать обладателями Кубка Италии, но в финале турнира они уступили «Ювентусу» (0:1), который во второй половине сезона сам на себя не похож. Туринцы очень сильно сбавили, но даже в плохом тонусе они на классе победили, толком ничего не позволив создать у своих ворот.

В одном из немногих опасных моментов, которые создала «Аталанта», принял непосредственное участие Алексей Миранчук. Он нанёс удар в одно касание после прострела сокомандника, но мяч пролетел выше ворот. Забей россиянин, встреча могла бы принять иной оборот.

В матче последнего тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:0) Миранчук отдал рекордное количество передач под удар в Серии А с 2021 года — девять. Один из пасов стал голевым. Таким образом, бывший полузащитник «Локомотива» помог команде гарантировать получение путёвки в Лигу чемпионов.

В предстоящем матче Алексей вряд ли получит много игрового времени. Несмотря на качественные выступления и неординарные созидательные навыки россиянина, Гасперини больше доверяет другим футболистам. Скорее всего, тренер выпустит хавбека на поле в концовке или вообще оставит в запасе.

Поставить на победу «Байера» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. С огромной долей вероятности «фармацевты» так и закончат сезон без поражений. Один набравший классный ход итальянский клуб по ходу текущего розыгрыша Лиги Европы они уже обыгрывали.

«Богиня» во второй половине сезона прибавила больше «Ромы», но «львы» на ином уровне. Они демонстрируют футбол более высокого качества, чем бергамаски. «Фармацевты» не чувствуют страха. Даже если встреча будет идти не по плану, они быстро адаптируются и добудут результат.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года

Это финал, а значит, команды сыграют с полной самоотдачей и рвением. Болельщики при любом раскладе останутся довольны. Хотя поклонники «Байера» наверняка уйдут со стадиона с большей радостью. Бергамаскам нужно совершить чудо, чтобы победить «фармацевтов». Это маловероятно, ведь всё волшебство забрал Хаби Алонсо.

Ставка: победа «Байера» за 1.85.