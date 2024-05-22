«Аталанта» — «Байер»: ставка Александра Мостового на финал Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: ничья за 3.85.

«В финале Лиги Европы сойдутся «Аталанта» и «Байер». Буквально последние шаги остались подопечным Хаби Алонсо, чтобы совершить удивительное — пройти весь сезон без поражений. И, учитывая, как складывались матчи «львов» в предыдущих раундах еврокубка, сейчас лёгкой игры для них я не жду.

«Байер» по праву может считаться одной из сильнейших команд Европы в этом сезоне. Возможно, если бы он изначально участвовал в ЛЧ, то сейчас мы могли бы и его видеть в финале. Тем более что за трофей главного кубка в Европе поборется другой представитель Германии.

Но «Байер» сразу начинал сезон в Лиге Европы, где смог, как и в других турнирах, ни разу не проиграть. Да, были у «фармацевтов» сложности в плей-офф. «Карабаху» клуб так и вовсе в обеих встречах чуть не проиграл, но оба раза спасался на последних минутах. Это, конечно, вообще стиль нынешнего «Байера», который часто в основное время играет сдержанно и плотно, но под конец додавливает соперника и забивает, сколько ему нужно. Причём это происходило не только в играх с азербайджанцами, но и в других раундах ЛЕ — с «Вест Хэмом» и «Ромой».

В Бундеслиге клуб добился успеха заранее. В принципе, в последние месяцы уже и так всё было ясно. «Бавария» на дистанции не смогла показать те же статистические показатели, что и «Байер». «Львы» досрочно стали чемпионами. На выходных они провели заключительный тур в лиге, тоже ни разу не проиграв за весь сезон.

«Аталанта» же в Серии А тоже добилась неплохого результата — уже гарантировала себе выход в ЛЧ. Более того, в последних турах бергамаски ещё могут опередить «Ювентус» с «Болоньей» и финишировать третьими или четвёртыми. Да, это амбициозная задача. С другой стороны, команда Гасперини в последних турах играла лучше всех в лиге — только выигрывала. Даже «Интер» на той же дистанции терял очки недавно.

Но вот где «Аталанта» недавно потерпела неудачу, так это в Кубке Италии. В полуфинале она прошла «Фиорентину». Но затем в финале у команды был матч с «Ювентусом», тяжёлый в первую очередь с эмоциональной точки зрения. Итог — проигрыш 0:1. В Лиге Европы у коллектива тоже был весьма непростой путь, взять хотя бы «Ливерпуль» (3:0 и 0:1). В полуфинале представителю Италии тоже было не так просто — 1:1 и 3:0 с «Марселем».

Но теперь всё решится по исходу одной игры. Мы уже видели, как «Байер» доводил всё до последних минут и решал исход матча там. Не обязательно, что и сейчас мы увидим подобный сценарий. Но, учитывая форму «Аталанты», я тут жду конкурентного и тяжёлого матча для обоих соперников. Будет, конечно, обидно, если «Байер» с его серией не возьмёт европейский трофей.

Предположу, что по исходу 90 минут они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».