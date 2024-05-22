Финал Лиги Европы — шанс Миранчука! Каким будет матч «Аталанта» — «Байер»

Долгожданный финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нём сыграют бесстрашная «Аталанта» и непобедимый «Байер». Начало встречи — в 22:00 мск. Выйдет ли в основном составе Алексей Миранчук? Пойдёт ли Хаби Алонсо на требл? Ждать ли очередного камбэка от «львов» или голов не последних минутах? Постараемся разобраться, чего ждать от финальной встречи.

По какому каналу смотреть матч «Аталанта» — «Байер»

В прямом эфире трансляцию финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» покажут на телеканале «Матч!».

Кто фаворит?

Букмекеры видят фаворита в команде Хаби Алонсо. Поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.85. Шансы «Аталанты» оценили в 4.50. Ничья идёт за 3.85. Эксперты считают, что вряд ли игра получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

Поставить на гол Флориана Вирца в букмекерских конторах можно за 3.55. Если забьёт Алексей Миранчук — сыграет 4.50. Индивидуальный тотал Бонифасе доступен с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз на матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» (22.05.2024)

Пришла пора решающих матчей еврокубков. Финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» начнётся 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Аталанта» проводит хороший сезон. В минувшем туре Серии А бергамаски обыграли «Лечче» со счётом 2:0 и гарантировали участие в Лиге чемпионов. Отрадно, что в важной встрече отметился голевой передачей Алексей Миранчук. Россиянин в хорошем тонусе и Джан Пьеро Гасперини регулярно предоставляет ему игровое время. Правда, не всегда так много, как хотелось бы.

Но бергамасков недавно постигло горькое разочарование. В финале Кубка Италии «Аталанта» уступила «Ювентусу» (0:1), хотя по ходу встречи у команды были шансы сравнять счёт. Теперь всё внимание подопечных Гасперини занимает финал Лиги Европы.

Вспомним, что команда прошла в плей-офф сильных соперников, в том числе «Ливерпуль». Победа бергамасков в матче с «красными» на стадионе «Энфилд» со счётом 3:0 точно займёт место среди лучших игр в истории клуба. Стоит отметить, что Джанлука Скамакка забил в Лиге Европы шесть мячей и будет одной из главных проблем для обороны «Байера».

Хаби Алонсо и его подопечные вошли в историю Бундеслиги. Леверкузенцы не просто выиграли титул, но и провели все 34 матча без поражений. Стоит отметить потрясающую волю к победе «Байера», который в нескольких встречах забил важнейшие мячи в добавленное арбитром время.

Получив столь мощный положительный импульс, «Байер» вполне способен выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Возможный триумф в этих турнирах впишет золотыми буквами имена тренера и футболистов в историю. Как не крути — это великолепная мотивация.

Среди творцов успеха «фармацевтов» выделяются Флориан Вирц, который забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач в Лиге Европы, а также Алехандро Гримальдо, у которого семь очков по системе «гол+пас». Гранит Джака часто оставался в тени, поскольку хавбек сосредоточился на защите и цементировал оборону леверкузенцев, но именно его самоотдача и опыт качественно усилили игру.

В Лиге Европы «Байер» играл ярко и результативно. Сразу вспоминаются домашние матчи «фармацевтов» в плей-офф с «Карабахом» (3:2) и «Ромой» (2:2), в которых леверкузенцы устраивали себе проблемы, но неимоверными усилиями и не без доли удачи совершали камбэк.

«Байер» не сбавил обороты после чемпионства в Бундеслиге. «Львы» в хорошем тонусе и создают очень много опасных моментов. «Аталанте» по своему желанию или вынужденно придётся забивать. По-другому составить конкуренцию леверкузенцам не получится. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года

Хаби Алонсо создал крепкую команду, которая пока проходит сезон без поражений, много забила и ярко играет в атаке. К решающему матчу Лиги Европы набрала форму и «Аталанта», которая выиграла семь из девяти последних встреч с учётом всех соревнований. Лидеры нападения у команд в отличной форме, поэтому ждём результативный финал.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.