«Аталанта» — «Байер»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги Европы

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.

«На кону будет стоять то, сможет ли «Байер» пройти весь сезон без поражений. Команда из Леверкузена творит удивительные вещи – за 34 тура Бундеслиги ни единого поражения. Первый раз в истории немецкого чемпионата кому-то удалось пройти весь чемпионат без единого поражения. И, кроме того, ни единого поражения не было в Кубке Германии. Но сначала предстоит борьба в Лиге Европы, и там совершенно фантастически «Байер» избегал поражений, забивая голы на 95-й минуте, на 97-й минуте. И я думаю, что им удастся обойтись без поражений и в финале Лиги Европы.

«Аталанта» явно не выглядит самым сильным из соперников, которые встречались на пути «Байера» в этом сезоне. Есть большие сомнения, что их сможет остановить «Аталанта», которая заняла всего лишь пятое место в Серии А и которая и по уровню футболистов, и по уровню постановки игры, и по тренерской работе в этом сезоне, и по слаженности игры, и по результатам очень сильно уступает «Байеру». Конечно, не стоит недооценивать команду из Бергамо, не зря она разгромила «Ливерпуль» в четвертьфинале, не зря она обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

Я думаю, что «Байер» сможет, по крайней мере, в основное время не проиграть оба финала и в Кубке Германии, и сейчас в Лиге Европы. Также я думаю, что игра должна быть результативной. Во-первых, «Аталанта» много сезонов подряд славится тем, что очень много забивает, очень много пропускает, является суперверховой командой. Если мы посмотрим на Серию А, то по забитым голам «Аталанта» среди лидеров, пропускают они при этом больше, чем соседи по турнирной таблице. Ну и огромное количество голов, особенно в ворота соперников в матчах с участием «Байера», мы видели на протяжении всего сезона.

Поэтому моя ставка Х2 и тотал больше 1.5 за пристойный коэффициент 1.60», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».