«Аталанта» — «Байер»: прогноз Романа Гутцайта на финальную игру Лиги Европы

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: тотал «Байера» больше 1.5 за 1.86.

«Наступила концовка сезона и время финала еврокубков. В решающем матче Лиги Европы «Аталанта» сыграет против «Байера». У «Аталанты» совсем недавно был финал Кубка Италии против «Ювентуса». Третий финал этого турнира, в который Джан Пьеро Гасперини вывел свою команду. «Аталанта» больше владела мячом и чаще создавала моменты. При этом «Аталанта» не была собой. У неё было преимущество по статистике, но без мяча команда казалась инертной. Основная фишка Гасперини — оголтелый прессинг. В этом финале против «Ювентуса» «Аталанта» такой не была. Возможно, это явилось причиной поражения.

В Серии А команда решила свои задачи. Она попала в Лигу чемпионов, в следующем розыгрыше мы обязательно увидим её в данном турнире. Но теперь на кону трофей. За всю историю «Аталанта» взяла всего один значимый титул.

Однако в соперниках «Байер». Команда Хаби Алонсо впервые в истории Бундеслиги прошла всю дистанцию без поражений. Впереди у них ещё и финал немецкого Кубка. Представьте, как команда уверена в своих силах. «Байер» уже закрепил за собой статус команды, которая всегда забивает в концовках матчей и в сложных ситуациях. Данные предпосылки есть и в финале Лиги Европы.

Встречаются две максимально достойные трофея команды. Однако «Байер» забивает много и на любой вкус. Финал не должен стать исключением, поэтому на пару мячей немцы способны наиграть», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».