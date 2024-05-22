«Аталанта» — «Байер»: прогноз Артура Петросьяна на финал Лиги Европы 22 мая

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.

«Принято считать, что финальные матчи, особенно еврокубков, не отличаются зрелищностью и результативностью. Но на самом деле это работает в последние годы только в финалах Лиги чемпионов, в Лиге Европы другая ситуация – в последних пяти финалах забивали обе команды. И, кстати, три последних матча завершались ничьей 1:1 и доходили до серии пенальти. Так что, забегая наперёд, предложу самую, как мне кажется, оптимальную ставку на этот матч в плане вполне играбельного коэффициента 1.60 и, как мне кажется, достаточно высокого процента на заход – Х2 и тотал больше 1.5. Но это если не вдаваться в более детальный анализ этой игры.

Что касается всего остального, в принципе, эти две команды достаточно похожи друг на друга – и те и другие играют в современный, мощный, быстрый футбол. В плане игры без мяча они похожи, и те и другие отличаются высоким прессингом, в самом начале атак соперников они пытаются их подавить. Различаются эти две команды в этом компоненте разве что частотой фолов. «Байер» прессингует в большинстве случаев искусно, с минимумом фолов, в Бундеслиге, да и в Лиге Европы «Байер» — одна из самых нефолящих команд, всего девять в среднем фолов за матч за весь сезон у «Байера». А вот у «Аталанты» обратная ситуация – это одна из самых фолящих команд и в Серии А, и в Лиге Европы, в среднем 14 фолов за матч. Так что по этому компоненту можно обратить внимание на ставку – тотал фолов «Аталанты» больше 13.5 за коэффициент 1.77», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».