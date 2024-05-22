«Аталанта» — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на финал Лиги Европы сезона-2023/2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.45.

«Итальянская команда свою основную задачу на сезон уже выполнила, в следующем году они примут участие в Лиге чемпионов. В последнем матче бергамаски без проблем расправились с «Лечче» — 3:0, а вот завоевать свой первый трофей в сезоне не получилось. В финале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Ювентусом». Матч результативным не получился. В самом начале игры Душан Влахович открыл счёт, в дальнейшем и те и другие имели возможности для взятия ворот, но в итоге встреча завершилась минимальной победой туринцев.

«Байер» продолжает крушить всех на своём пути, в последнем туре команда Хаби Алонсо обыграла «Аугсбург» со счётом 2:1, в составе «аспириновых» отличились Виктор Бонифейс и Роберт Андрих. «Байер» стал первой командой в истории Бундеслиги, завершившей сезон без единого поражения. Для того чтобы войти в историю и провести сезон без поражений, команде из Леверкузена надо выиграть в двух ближайших матчах: 22 мая в финале Лиги Европы, а уже 25-го числа — с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

Уникальный сезон «Байера» продолжается, для абсолютного рекорда осталось совсем чуть-чуть. Команда в отличной форме и готовится побороться за очередной трофей этого сезона. Предлагаю ставку: «Байер» не проиграет и общий тотал матча больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».