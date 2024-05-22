«Аталанта» — «Байер»: ставка Игоря Семшова на финальную игру Лиги Европы

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.85.

«Байер» прямо сейчас является лучшим европейским клубом в истории с момента еврокубков по следующему показателю: его беспроигрышная серия составляет уже 51 матч! Леверкузенцы первыми в истории Бундеслиги закончили чемпионат без поражений. Собственно говоря, в XXI веке среди топ-чемпионатов это вообще случилось всего в третий раз. Таким образом, «Байер» повторил достижения непобедимых «Арсенала» (2003/2004) и «Ювентуса» (2011/2012). Кстати, для леверкузенцев это первое чемпионство Германии. А теперь у Хави Алонсо есть шансы выиграть ещё и Кубок Германии с Лигой Европы!

Сумеет ли скромная на фоне соперника «Аталанта» остановить немцев в Дублине, где пройдёт финал?

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К примеру, не так давно в 2022 году итальянская команда уже выигрывала у «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы – 3:2 (дома) и 1:0 (в гостях). Да и в нынешнем розыгрыше второго по престижу еврокубкового турнира бергамаски добрались до финала очень уверенно. По пути было всего одно поражение от «Ливерпуля», которое их не остановило. Команда Гасперини сначала выиграла группу с участием португальского «Спортинга», австрийского «Штурма» и польского «Ракува» — четыре победы и две ничьих. А далее в плей-офф поочерёдно разобралась с тем же «Спортингом», «Ливерпулем» и «Марселем». В своём чемпионате команда из Бергамо выиграла пять матчей подряд и точно гарантировала себе место в группе Лиги чемпионов на новый сезон. И на «Аталанту» сейчас явно ничего не давит.

«Байер» в Лиге Европы выиграл 9 матчей из 12. Лишь «Карабах» на групповом этапе сумел что-то леверкузенцам противопоставить. А затем ещё и потрепал нервы в 1/8 финала. «Вест Хэм» и «Рома» были пройдены уже более уверенно. Только вот в финале у итальянцев не смогут сыграть три ключевых футболиста: Колашинац, де Рон и Хольм. Все они травмированы. А у «Байера» потерь нет. Это и станет главным фактором, который повлияет на результат. «Байер» выиграет Лигу Европы», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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