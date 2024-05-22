«Аталанта» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.82.

«Великолепный «Байер», который восхищает всё больше — 50 игр без поражений. Полный сезон в немецкой Бундеслиге без поражений. Как итог, чемпионство и последние две финальные игры — Лига Европы и Кубок Германии. В голове трудно укладывается такая статистика, но кажется, что эта команда умеет всё. Например, создавать около 10 моментов за игру, забивать, прессинговать, контролировать мяч, и самое главное — они имеют характер и чемпионский фарт. Сколько матчей в этом сезоне «фармацевты» вытащили на последних минутах! Уверен, в финале они будут гнуть свою линию и так же играть в атаку, но пропускает «Байер» довольно много.

А команда Гасперини умеет играть в атаке, так как это одна из самых прессингующих команд в Европе. Ещё я уверен, что темп этой игры будет очень высокий всё время, так как команды имеют длинную равноценную скамейку.

«Аталанта» не так давно играла финал Кубка с «Ювентусом» и уступила со счётом (0:1). Хотя играла неплохо, но в этой игре не нанесла ударов в створ. Ментально к финалу как будто немцы готовы лучше. Всё идёт к тому, что команда выиграет в этом сезоне всё. Повторюсь, пугает их игра в защите, сказать, что оборона «Байера» непроходима, не могу. Думаю, в этом финале команды друг другу забьют, и это будут не единственные голы. В итоге выиграет «Байер», потому что эта команда уникальная и такие истории и сезоны бывают раз в 50 лет. Мой прогноз: победа «Байера» и вторая ставка — обе забьют и тотал больше 2.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».