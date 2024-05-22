«Аталанта» — «Байер»: прогноз Андрея Лаврентьева на финал Лиги Европы 22 мая

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.98.

«С точки зрения составов у «Аталанты» минус де Рон – это большая потеря в полузащите, но плюс Колашинац в обороне.

С точки зрения тактики многие говорят, что «Байер» — это команда, которая создана против команд, любящих прессинг один в один. Но «Аталанта» несколько скорректировала свою игру в этом сезоне и добилась во второй части сезона положительных результатов, мало пропуская, в том числе и с контратак. В чемпионате у «Аталанты» дела великолепны – победа над «Ромой» и победа над «Лечче» обеспечили клубу участие в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Что касается моего прогноза, то я думаю, что, несмотря на то что обе команды забивные, первый тайм закончится со счётом 0:0», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».