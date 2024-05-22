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«Аталанта» — «Байер»: прогноз Андрея Лаврентьева на финал Лиги Европы 22 мая

«Аталанта» — «Байер»: прогноз Андрея Лаврентьева на финал Лиги Европы 22 мая
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.98.

«С точки зрения составов у «Аталанты» минус де Рон – это большая потеря в полузащите, но плюс Колашинац в обороне.

С точки зрения тактики многие говорят, что «Байер» — это команда, которая создана против команд, любящих прессинг один в один. Но «Аталанта» несколько скорректировала свою игру в этом сезоне и добилась во второй части сезона положительных результатов, мало пропуская, в том числе и с контратак. В чемпионате у «Аталанты» дела великолепны – победа над «Ромой» и победа над «Лечче» обеспечили клубу участие в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается моего прогноза, то я думаю, что, несмотря на то что обе команды забивные, первый тайм закончится со счётом 0:0», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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