«Аталанта» — «Байер»: ставка Романа Павлюченко на финальный матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.85.

«Финал Лиги Европы — «Аталанта» против «Байера». Обе команды достойно прошли весь турнир, пусть и не без трудностей. Бергамаски вполне заслуживают выиграть трофей. Но всё же я не думаю, что им удастся остановить нынешнего «гегемона» не только Германии, но и всей Европы.

Всего лишь два матча осталось у «Байера», чтобы пройти весь сезон без поражений. И финал Лиги Европы — сложнейшая из этих встреч. В другом финале Кубка Германии подопечным Хаби Алонсо будет противостоять соперник из второго немецкого дивизиона.

И я думаю, самим «фармацевтам» важно довести серию без проигрышей до конца сезона. Это было видно по Бундеслиге, где клуб давно гарантировал себе чемпионство. Но «Байер» после этого руки не опускал, а продолжал набирать очки и не уступать. В заключительных турах коллектив переиграл «Айнтрахт» (5:1), «Бохум» (5:0) и «Аугсбург» (2:1). Думаю, даже по счёту в этих встречах виден серьёзный настрой команды Алонсо.

Но и подопечные Гасперини находятся в очень приличной форме. За последние месяцы у них была всего пара поражений. Одно из них произошло на прошлой неделе — в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1). Но в остальных встречах бергамаски выглядели очень уверенно, почти только выигрывали.

В недавних турах клуб побеждал «Салернитану» (2:1), «Рому» (2:1) и «Лечче» (2:0). В чемпионате «Аталанта» уже гарантировала себе участие в ЛЧ, не дожидаясь финала ЛЕ. Причём на финише она ещё может опередить «Юве» и завершить сезон на четвёртой строчке.

Путь в финал Лиги Европы у обоих соперников был не из простых. «Байеру» особенно тяжело пришлось с «Карабахом» в 1/8 финала— он спасался на последних минутах. Затем подопечные Алонсо уже более уверенно прошли «Вест Хэм» (2:0 и 1:1) и «Рому» (2:0 и 2:2). «Аталанта» же в четвертьфинале выбила одного из главных фаворитов всего турнира — «Ливерпуль» (3:0 и 0:1). Далее команда Гасперини справилась и с «Марселем» (1:1 и 3:0).

Я тут точно жду тяжёлой игры для обоих соперников. «Аталанта» так просто победу не отдаст — она уже доказала, что способна бороться с любыми соперниками. Но «Байер» в этом сезоне никто ещё не смог остановить. Подопечные Хаби Алонсо хладнокровно подходят ко всем матчам, часто дожидаются до конца и там забивают решающие голы», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».