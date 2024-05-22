Прогноз Виктора Гусева на финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» с коэффициентом 3.91

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: ничья за 3.91.

«В Дублине в финале Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Байер». Если для итальянского клуба это первый шанс взять приз, то немцы его выигрывали в 1988 году. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА. В то время «Байер» был другим, но выступил в стиле нынешней команды. Тогда сначала «Байер» уступил в гостях «Эспаньолу» 0:3, но затем отыгрался дома и победил в серии пенальти.

Сейчас у «Байера» 51 матч без поражений и победа в Бундеслиге. 25 мая команде предстоит финал Кубка Германии. В соперниках скромный «Кайзерслаутерн». У команды Хаби Алонсо отличные шансы на требл. «Аталанта» тоже проводит хороший сезон. По очкам в Серии А клуб из Бергамо пока на шестом месте, но по забитым голам – уже в топ-3. Это забивающая и атакующая команда, как и «Байер».

Можно много хвалить «Байер», но у них случаются и ничьи, как это случилось с «Вест Хэмом» и «Ромой». В 1/8 финала этого турнира «Карабах» дважды открывал счёт в играх с Байером. Я к тому, что «Байер» хорош, но он не всегда побеждает, хотя можно снять перед командой шляпу за волю к победе.

В последний раз соперники встречались в 1/8 финала Лиги Европы в 2022 году. «Аталанта» оба раза победила — 3:1 и 1:0. «Аталанта» — команда нашего Алексея Миранчука. Они в полуфинале сыграли вничью с «Марселем» во Франции, но дома разгромили соперника. В общей сложности в двух полуфиналах Миранчук провел один тайм. Говорят, что он может выйти и в решающей встрече.

С 2022 года «Байер» сильно изменился и добился значительного прогресса. «Аталанта» остаётся той же атакующей командой, которая играет в схожем стиле. Нас ждёт матч, в котором нужно держать в уме равенство сил. В голове стоит держать ничейный счёт. Вполне возможно, что в рамках основного времени команды не смогут выявить победителя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».