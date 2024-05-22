«Аталанта» — «Байер»: ставка Людаса Румбутиса на финал Лиги Европы в Дублине

Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.85.

«Думаю, «Байер» выиграет Лигу Европы! Игра получится результативной — увидим не менее двух-трёх голов. Оба тайма, на мой скромный взгляд, должны пройти с голами.

Не думаю, что у «Байера» на этой игре прервётся фарт, который сопровождает команду по ходу всего сезона. Немыслимая 41 игра без поражений! Это очень серьёзный результат. Всё должно завершиться логически, и клуб из Леверкузена оформит требл. В Кубке Германии 25 мая они должны разобраться с «Кайзерслаутерном».

«Аталанта» же не особо себя проявила в чемпионате Италии. Да и сама Серия А не самая сильная сейчас. Она точно слабее Бундеслиги. Фарт закончится у «Байера» с окончанием сезона.

В общем, ставлю на то, что победит «Байер», — приводит слова Румбутиса «ВсёПроСпорт».