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«Аталанта» — «Байер»: ставка Людаса Румбутиса на финал Лиги Европы в Дублине

«Аталанта» — «Байер»: ставка Людаса Румбутиса на финал Лиги Европы в Дублине
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Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.85.

«Думаю, «Байер» выиграет Лигу Европы! Игра получится результативной — увидим не менее двух-трёх голов. Оба тайма, на мой скромный взгляд, должны пройти с голами.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не думаю, что у «Байера» на этой игре прервётся фарт, который сопровождает команду по ходу всего сезона. Немыслимая 41 игра без поражений! Это очень серьёзный результат. Всё должно завершиться логически, и клуб из Леверкузена оформит требл. В Кубке Германии 25 мая они должны разобраться с «Кайзерслаутерном».

«Аталанта» же не особо себя проявила в чемпионате Италии. Да и сама Серия А не самая сильная сейчас. Она точно слабее Бундеслиги. Фарт закончится у «Байера» с окончанием сезона.

В общем, ставлю на то, что победит «Байер», — приводит слова Румбутиса «ВсёПроСпорт».

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