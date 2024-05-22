«Аталанта» — «Байер»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы в Дублине

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Байер» в финале Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Первый финал еврокубка пройдёт в Дублине. На «Авива Стэдиум» в финале Лиги Европы сыграют «Аталанта» и чудо-команда этого сезона леверкузенский «Байер», который по-прежнему ни в одном официальном матче сезона не потерпел поражения.

У «Байера» на неделе сразу два финала. Это финал Лиги Европы и финал Кубка Германии. И будет обидно за команду Хаби Алонсо, если эти матчи на финише сезона вдруг для «Байера» обернутся крахом и неудачей. Команда заслужила выиграть в этом сезоне абсолютно всё. Бундеслигу взяли с огромным отрывом и без вариантов, посмотрим, что будет в финалах.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи беспроигрышную ставку до 3000 рублей!

«Аталанта» не так проста. «Аталанта» свой финал Кубка Италии уже проиграла «Ювентусу» 0:1, хотя не без шансов. Быстро пропустили, потом были хорошие подходы у команды Гасперини, но подвела реализация. Пропустили ещё один, но там повезло с микроскопическим офсайдом.

Оборону «Байера» сверхнадёжной не назовешь. У «Байера» были проблемы по ходу сезона в защите. Не самые быстрые защитники там, в частности Джонатан Та. И «Аталанта» может этим воспользоваться, тем более после проигранного финала Кубка Италии наверняка Гасперини постарается придумать что-то новое, оригинальное. Ну а что касается атаки «Байера», то здесь 90+ минуты уже становятся мемом, как команда отыгрывает в самой концовке.

Ну и мне кажется, что «Аталанте» «на ноль» сыграть в этом матче не удастся. Мой прогноз на финальный матч Лиги Европы — в основное время обе забьют за хороший коэффициент 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»