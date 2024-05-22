«Аталанта» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги Европы в Ирландии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» – «Байер».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Аталанта» — «Байер» — финал Лиги Европы. Понятно, что «Байер» воспринимается всеми как фаворит. Беспроигрышный чемпионат, да и вообще эта продолжающаяся дикая беспроигрышная серия заставляют, конечно, больше думать о том, что Леверкузен ещё один трофей завоюет.

На мой взгляд, не всё так просто, и «Аталанта» — соперник довольно неприятный, соперник умелый, который может доставить проблемы любому. И довольно давно, как мне кажется, «Аталанта» настраивается на этот финал и готовит что-то для леверкузенского «Байера».

Финалы не всегда получаются зрелищными, но в данном случае будут играть две команды, которые, в принципе, зрелище дают стабильно. И предполагать, что они окопаются у собственных ворот и что финал будет таким выжидательным, я думаю, не стоит.

Здесь хорошо смотрится ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Я предложу две ставки, а вы уж выберите, что вам больше подходит, поскольку мне кажется, что в основном счастье будут искать в атаке и те, и другие. Итак – «обе забьют» за 1.8, а вторая ставка, которая мне нравится, «Аталанта» не проиграет в основное время», коэффициент на это – 2.05. Это достаточно серьёзно. Кто верит совсем уж в «Аталанту», может думать про нулевую фору, но это мне не очень нравится. А вот «Аталанта» не проиграет» — ставка хорошая. Я не исключаю, что матч закончится вничью, например, 1:1, и уйдёт в дополнительное время», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».