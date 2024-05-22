«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч серии плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.85.

«Рейнджерс» великолепны, но «Флорида» ни в чём им не уступает. На предыдущих стадиях турнира она победила славящуюся чемпионским характером «Тампа-Бэй» и колючий «Бостон». Пол Морис второй раз подряд может вывести своих подопечных в финал Кубка Стэнли.

У бывшего наставника «Металлурга» есть более чем достойный ответ на выдающуюся игру Игоря Шестёркина. По ходу плей-офф набрал фантастическую форму Сергей Бобровский. Голкипера только успевают нахваливать, но лестные слова никак не влияют на его феноменальную концентрацию. Бобровский был признан второй звездой шестого матча серии с «Бостоном» (2:1). Он вышел на четвёртое место по победам в потенциально решающих встречах Кубка Стэнли.

Отличное подспорье Бобровскому составляет Александр Барков. Недавно финн с русскими корнями получил «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ. Барков заявил, что система игры Пола Мориса помогла выиграть «Селке Трофи». Она ориентирована на оборону, но при этом команда старается как можно чаще контролировать шайбу в чужой зоне. Александр по этому поводу сказал, что лучшая защита — это нападение.

Как бы там ни было, слишком много заброшенных шайб не ждём. Нас ждёт удивительное соперничество двух топовых голкиперов, которые обладают уникальными навыками и тащат свои команды в финал Кубка Стэнли.

Тотал меньше 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Нападение очень мощное и у «Рейнджерс», и у «Флориды». Однако главный фактор их успеха — надёжность вратарей. «Синерубашечники» в 10 матчах плей-офф пропустили только 26 шайб, а «пантеры» в 11 встречах — 27. Это лучшие показатели.