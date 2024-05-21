Кто выиграет Кубок Стэнли? Пришло время Артемия Панарина и «Рейнджерс»!

Очень интересным и конкурентным получается плей-офф НХЛ. Ещё перед стартом Кубка Стэнли эксперты выделяли трёх фаворитов – «Эдмонтон», «Каролину» и «Рейнджерс». Только «Харрикейнз» не добрались до полуфинала. Шансы остальных на победу ещё в силе.

Пока ещё действующий обладатель трофея «Вегас» выбыл на первой стадии. Он проиграл «Далласу», от которого не ожидали такой прыти. В игре осталось немало российских хоккеистов, являющихся лидерами в своих командах. До 1/2 финала плей-офф НХЛ дошли Шестёркин и Панарин в составе «Рейнджерс», Бобровский, Тарасенко и Куликов (все «Флорида») и Дадонов с «Далласом».

Все пары 1/2 финала Кубка Стэнли

«Рейнджерс» — «Флорида»;

«Даллас» — «Эдмонтон».

Артемий Панарин заслужил Кубок Стэнли

Никогда в своей карьере известный 32-летний нападающий из России Артемий Панарин не выигрывал главный трофей НХЛ. В составе «Рейнджерс» у него появились реальные перспективы это сделать. Регулярный сезон для россиянина прошёл очень хорошо. Он набрал 120 (49+71) очков по системе «гол+пас».

Большая удача, что «синерубашечников» в межсезонье возглавил бывший тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Под его руководством «Рейнджерс» не просто добрались до полуфинала Кубка Стэнли, но и выиграли Президентский кубок. По ходу плей-офф они без труда прошли «Вашингтон» (4-0), а затем выиграли у «Каролины» (4-2).

Их следующим соперником станет грозная «Флорида». Ставки на победу команды Панарина в Кубке Стэнли принимают с коэффициентом 4.20. К слову, букмекеры обозначили «Рейнджерс» аутсайдерами среди всех полуфиналистов.

О чём мечтает «Флорида»?

Быть может, многие удивятся, но такая сильная команда, как «Флорида», никогда в истории не выигрывала Кубок Стэнли. В минувшем розыгрыше она добралась до финала, но уступила «Вегасу» со счётом 1-4. В этом году состав «Пантерз» пополнил Владимир Тарасенко. Вместе с «Сент-Луис» в 2019 году он побеждал в плей-офф НХЛ. Наличие в составе таких хоккеистов должно помочь клубу.

Букмекеры видят во «Флориде» основного претендента на победу в Кубке Стэнли. Поставить на это событие можно с коэффициентом 3.40. Невероятной получилась победа «Пантерз» в серии с «Тампа-Бэй» (4-1).

Чемпионский характер не помог «молниям». В предыдущем раунде плей-офф НХЛ подопечные Пола Мориса обыграли «Бостон» (4-2). Как никогда уверен в себе и надёжен Сергей Бобровский. Это важно на таком ответственном этапе.

«Даллас» поймал удачу за хвост

Удивительно, сколько выносливости и мотивации, а также какой волевой характер у «Старз». Они начали серию неубедительно, проиграв два первых матча «Вегасу», но затем нашли свою игру и переломили ход, одержав победу со счётом 4-3. Гораздо увереннее чувствовал себя «Даллас» в серии с «Колорадо», которую выиграл – 4-2. Теперь напрашивается вопрос – кто сможет остановить эту команду?

Не последнюю роль в составе «Старз» играет Евгений Дадонов. В плей-офф он набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас». Он приносит огромную пользу как в защите, так и в нападении. Букмекеры высоко оценивают шансы «Далласа» на победу в Кубке Стэнли – 3.60.

Невероятная мощь — «Эдмонтон»

Зря в «Ойлерз» многие не верят. Эта команда набрала невероятный ход. Она, как всегда, результативна и агрессивна на льду. Сразу четверо нападающих «Эдмонтона» возглавляют гонку лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Драйзайтль набрал 24 (8+16) очка, Макдэвид – 21 (2+19), Бушар – 20 (5+15), Ньюджент-Хопкинс – 16 (4+12).

Начался Кубок Стэнли для «Ойлерз» удачно. Они легко прошли «Лос-Анджелес» (4-1), но в 1/4 финала плей-офф пришлось повозиться с «Ванкувером» (4-3). В результате «Эдмонтон» стал последней командой, которая вышла в следующий раунд. Глупо не считаться с такой атакой. Если подопечные Криса Ноблоха выиграют Кубок Стэнли – сыграет коэффициент 4.00.

На что ставить?

Дуэль Игоря Шестёркина и Сергея Бобровского наверняка затянется. Но всё выглядит так, будто этот сезон останется за «Рейнджерс». Они выиграли Президентский кубок и как минимум дойдут до финала плей-офф НХЛ. Не исключаем даже их победы и не понимаем, почему шансы «синерубашечников» оценили хуже, чем остальных команд.

«Далласу» придётся несладко. У «Эдмонтона» есть козырь, за счёт которого он может выйти в финал. Если вся атака включится в игру, какой бы надёжной ни была защита «Старз», её удастся сломить. Мы отдаём предпочтение «Ойлерз». Предлагаем ставку, что в финале «Рейнджерс» будет играть с «Эдмонтоном». Коэффициент на такое событие – 4.20. В качестве победителя выбираем команду Панарина.

Ставка 1: в финале сыграют «Рейнджерс» и «Эдмонтон» за 4.20.

Ставка 2: Кубок Стэнли выиграет «Рейнджерс» за 4.20.