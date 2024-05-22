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Букмекеры оценили шансы Миранчука забить в финале Лиги Европы

Букмекеры оценили шансы Миранчука забить в финале Лиги Европы
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22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) пройдёт финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом немецкий клуб: поставить на победу «Байера» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.85. Это примерно 53% вероятности. Успех «Аталанты» оценён в 4.54 (22%). Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.97 (25%).

Итоговая победа «Байера» доступна за 1.45. Если обладателем Лиги Европы станет итальянский клуб, сыграет коэффициент 3.05.

Заключить пари на гол российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука предлагается с коэффициентом 6.00 (16%). Гол Джанлукки Скамакки идёт за 2.95, а гол Виктора Бонифасе — за 2.25.

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