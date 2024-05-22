Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Аталанта» — «Байер»

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Аталанта» — «Байер»
Комментарии

22 мая в ирландском Дублине на стадионе «Авива» состоится финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Начало намечено на 22:00 мск.

Заключить пари на победу «Байера» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.85. Это около 53% вероятности. Ставки на «Аталанту» принимаются с коэффициентом 4.62 (21%). Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.88 (26%).

Итоговая победа «Байера» доступна за 1.45. Если обладателем Лиги Европы станет итальянский клуб, сыграет коэффициент 3.05.

Наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (6.60). За 7.20 предлагается поставить на победу «Байера» со счётом 1:0.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Байера» 2:1 (8.30) и 2:0 (8.40). Нулевая ничья оценивается в 11.50.

Материалы по теме
Финал Лиги Европы — шанс Миранчука! Каким будет матч «Аталанта» — «Байер»
Финал Лиги Европы — шанс Миранчука! Каким будет матч «Аталанта» — «Байер»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android