«Оренбург» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.95.

«Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом» в заключительном туре российского чемпионата. У хозяев поля сложная ситуация – они сейчас борются за выживание. Но я не думаю, что гости дадут сопернику набрать очки.

«Оренбург» близок к неудаче по итогам сезона. Сейчас он стоит на спасительной 12-й строчке. Но в активе у клуба всего 30 очков – у двух соперников из зоны вылета, в лице «Пари НН» и «Факела», всего на один балл меньше. Конечно, от прямого вылета из турнира подопечные Деогарсии застрахованы. Но у них ещё есть все шансы на попадание в стыки.

И в последнее время «Оренбург» не показывал каких-то особенных результатов, после которых можно бы было поверить в его удачную концовку сезона. В пяти турах у оренбуржцев всего одна победа – 3:1 с «Крыльями Советов», которые сейчас и так идут на серии неудач. В остальных встречах коллектив терял очки, чаще всё-таки проигрывая.

А вот «Спартак» совсем другие результаты недавно показывал. Он идёт на длинной серии без неудач в РПЛ, с которой может конкурировать разве что лидирующее «Динамо». Красно-белые набрали хорошую форму, у них боевой настрой. В последних встречах команда переиграла «Локомотив» (3:2), «Краснодар» (1:0) и «Рубин» (3:1).

Ниже своей пятой строчки «Спартак» уже точно не опустится – он обгоняет ЦСКА на четыре балла. А вот подняться на четвёртую позицию клуб ещё может – разрыв с вышестоящим «Локомотивом» составляет всего один балл. Учитывая это, я в этом матче отдаю предпочтение москвичам. Конечно, они намерены завершить сезон в топ-4. «Оренбург» и так играет не лучшим образом – сейчас ему вряд ли стоит рассчитывать на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».