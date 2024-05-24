Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Оренбург — Спартак, прогноз на матч РПЛ 25 мая 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Оренбург» — «Спартак». Слишкович подведёт итог своей работы
Михаил Коробов
«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
С нового сезона главным тренером станет Станкович, а босниец завершит этот розыгрыш РПЛ победой.

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.24. Успех москвичей оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (25.05.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

25 мая состоятся восемь встреч 30-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Газовик» встретятся «Оренбург» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Главный судья — Сергей Иванов.

Нижегородцы продолжают падать:
«Крылья Советов» — «Пари НН». Осинькин сделает подарок Игнашевичу
«Крылья Советов» — «Пари НН». Осинькин сделает подарок Игнашевичу

На протяжении всего сезона «Оренбург» нестабилен. Давид Деограсия проделал большую работу для того, чтобы улучшить игру клуба и добыть хорошие результаты. Результат его стараний — сине-белые располагаются на безопасной 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Временами оренбуржцы показывали совсем невнятную игру, но всё равно цеплялись за очки в важных встречах. На последнем отрезке сезона с этим стало труднее. В основном из-за резкого повышения уровня соперников. Клуб к сложному календарю оказался не готов.

В последних шести матчах в чемпионате России «Оренбург» победил только «Крылья Советов» (2:1). Ещё он сыграл вничью с «Уралом» (3:3). Уступили подопечные Деограсии «Зениту» (0:1), «Динамо» (1:2), «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (0:2). Впереди ещё один очень сложный матч.

Мотивации у оренбуржцев на игру со «Спартаком» предостаточно. В случае поражения они рискуют спуститься в зону стыков. Отрыв от идущих следом «Факела» и «Пари НН» составляет всего одно очко. Не факт, что воронежцы и нижегородцы наберут очки в своих матчах. Однако, как говорится, на других надейся, а сам не плошай.

Бело-голубые заслужили праздник:
«Краснодар» — «Динамо». 48 лет без золота! Время бело-голубых пришло
«Краснодар» — «Динамо». 48 лет без золота! Время бело-голубых пришло

Ещё пару месяцев назад многие без раздумий бы поставили на победу «Оренбурга», но назначение исполняющим обязанности тренера Владимира Слишковича кардинально изменило «Спартак». Команда приняла авторитет боснийского специалиста, нашла в нём духовного лидера, которого легко понять. Красно-белым стало легко и приятно играть в футбол.

В последних шести турах в чемпионате России красно-белые потеряли очки только во встречах с ЦСКА (0:0) и «Пари НН» (0:0). Они победили «Ростов» (5:1), «Локомотив» (3:2), «Краснодар» (1:0) и «Рубин» (3:1). «Народная команда» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице первенства.

Действительно не удалась «Спартаку» встреча с «Пари НН». Слишкович выпустил слишком много молодых и редко получавших игровое время футболистов. Игра получилась блеклой и громоздкой для восприятия. На боснийского специалиста обрушилось много критики из-за подбора состава на матч.

В преддверии предстоящей встречи больших ожиданий от Слишковича нет. Уже известно, что в следующем сезоне командой будет руководить Деян Станкович. Основная задача боснийца на оставшуюся часть сезона — подготовить красно-белых к назначению легендарного серба.

Болельщики ждут от команды побед всегда. Однако Слишкович может пожертвовать результатом ради улучшения глубины состава и подготовки почвы для следующего сезона. На что же тогда ставить? П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Четыре из шести последних очных встреч закончились так.

Владимир Слишкович очень грамотно управляет командой. У него отлично получается подбирать оптимальные сочетания и правильные слова для мотивации футболистов. Из встречи с «Пари НН» боснийский специалист выводы сделал. Больше подобного качества игры он не допустит.

Слишкович останется в тренерском штабе красно-белых и после назначения Станковича. Следовательно, ответственность с него не спадает. Босниец не меньше прочих заинтересован в том, чтобы завершить сезон на хорошей ноте и ещё раз порадовать поклонников. Это тоже немаловажная часть подготовки к следующему розыгрышу РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года

«Оренбург» на последнем отрезке сезона проиграл все матчи сильным соперникам. Он продемонстрировал низкокачественный футбол, несмотря на наличие мотивации не спуститься в зону стыков. «Спартак» после назначения Слишковича сильно изменился в лучшую сторону. Он стал невосприимчив к трудностям, устремился в сторону прогресса. К следующему сезону красно-белые подойдут с отличным заделом. Осталось только победить сине-белых.

Ставка: победа «Спартака» за 3.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android