«Оренбург» — «Спартак». Слишкович подведёт итог своей работы

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.24. Успех москвичей оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (25.05.2024)

25 мая состоятся восемь встреч 30-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Газовик» встретятся «Оренбург» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Главный судья — Сергей Иванов.

На протяжении всего сезона «Оренбург» нестабилен. Давид Деограсия проделал большую работу для того, чтобы улучшить игру клуба и добыть хорошие результаты. Результат его стараний — сине-белые располагаются на безопасной 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Временами оренбуржцы показывали совсем невнятную игру, но всё равно цеплялись за очки в важных встречах. На последнем отрезке сезона с этим стало труднее. В основном из-за резкого повышения уровня соперников. Клуб к сложному календарю оказался не готов.

В последних шести матчах в чемпионате России «Оренбург» победил только «Крылья Советов» (2:1). Ещё он сыграл вничью с «Уралом» (3:3). Уступили подопечные Деограсии «Зениту» (0:1), «Динамо» (1:2), «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (0:2). Впереди ещё один очень сложный матч.

Мотивации у оренбуржцев на игру со «Спартаком» предостаточно. В случае поражения они рискуют спуститься в зону стыков. Отрыв от идущих следом «Факела» и «Пари НН» составляет всего одно очко. Не факт, что воронежцы и нижегородцы наберут очки в своих матчах. Однако, как говорится, на других надейся, а сам не плошай.

Ещё пару месяцев назад многие без раздумий бы поставили на победу «Оренбурга», но назначение исполняющим обязанности тренера Владимира Слишковича кардинально изменило «Спартак». Команда приняла авторитет боснийского специалиста, нашла в нём духовного лидера, которого легко понять. Красно-белым стало легко и приятно играть в футбол.

В последних шести турах в чемпионате России красно-белые потеряли очки только во встречах с ЦСКА (0:0) и «Пари НН» (0:0). Они победили «Ростов» (5:1), «Локомотив» (3:2), «Краснодар» (1:0) и «Рубин» (3:1). «Народная команда» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице первенства.

Действительно не удалась «Спартаку» встреча с «Пари НН». Слишкович выпустил слишком много молодых и редко получавших игровое время футболистов. Игра получилась блеклой и громоздкой для восприятия. На боснийского специалиста обрушилось много критики из-за подбора состава на матч.

В преддверии предстоящей встречи больших ожиданий от Слишковича нет. Уже известно, что в следующем сезоне командой будет руководить Деян Станкович. Основная задача боснийца на оставшуюся часть сезона — подготовить красно-белых к назначению легендарного серба.

Болельщики ждут от команды побед всегда. Однако Слишкович может пожертвовать результатом ради улучшения глубины состава и подготовки почвы для следующего сезона. На что же тогда ставить? П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Четыре из шести последних очных встреч закончились так.

Владимир Слишкович очень грамотно управляет командой. У него отлично получается подбирать оптимальные сочетания и правильные слова для мотивации футболистов. Из встречи с «Пари НН» боснийский специалист выводы сделал. Больше подобного качества игры он не допустит.

Слишкович останется в тренерском штабе красно-белых и после назначения Станковича. Следовательно, ответственность с него не спадает. Босниец не меньше прочих заинтересован в том, чтобы завершить сезон на хорошей ноте и ещё раз порадовать поклонников. Это тоже немаловажная часть подготовки к следующему розыгрышу РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 25 мая 2024 года

«Оренбург» на последнем отрезке сезона проиграл все матчи сильным соперникам. Он продемонстрировал низкокачественный футбол, несмотря на наличие мотивации не спуститься в зону стыков. «Спартак» после назначения Слишковича сильно изменился в лучшую сторону. Он стал невосприимчив к трудностям, устремился в сторону прогресса. К следующему сезону красно-белые подойдут с отличным заделом. Осталось только победить сине-белых.

Ставка: победа «Спартака» за 3.00.