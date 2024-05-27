«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата» на третий матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.30.

Если первый матч серии проходил на равных и значительного преимущества ни у одной из команд не было, то во второй встрече «Даллас» одержал весьма уверенную победу. Питер Дебур перекрыл звёздам «Эдмонтона» доступ к кислороду. Его подопечные бесподобно выполнили все установки.

«Эдмонтон» подходит к встрече со спортивной злостью. Крис Ноблох наверняка тщательно изучит хоккей «Далласа» и ударит по слабым местам. Два поражения подряд в серии между примерно равными по силе соперниками случаются редко. Грядущий матч — не этот случай. У «Эдмонтона» молодой быстрый состав. Он способен взять своё за счёт избытка энергии, а также сочетания скорости и техники. В первом домашнем матче серии с «Далласом» подопечные Ноблоха должны выступить особенно ярко. Им необходимо взять реванш и порадовать болельщиков.

Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Во втором матче серии Питер Дебур выделил совсем немного игрового времени возрастным хоккеистам, в частности Евгению Дадонову и Джо Павелски.