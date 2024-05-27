«Индиана» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч плей-офф НБА «Индиана» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» с форой (-7.5) за 1.89.

«Иноходцы» загнали себя практически в безвыходную ситуацию, поскольку отыграться со счёта 0-3 в серии плей-офф крайне сложно. Подобные случаи, конечно же, встречались в истории НБА, но в своём текущем состоянии «Индиана» вряд ли способна на такие героические свершения.

Всё-таки «Пэйсерс» порядком затратили силы в предыдущей серии с «Нью-Йорк Никс», которую выиграли со счётом 4-3. Они предпочитают довольно быстрый и энергозатратный баскетбол, поэтому физические кондиции крайне важны для команды. В первом и третьем матчах серии «иноходцы» проигрывали концовки, поскольку тратили много сил на сдерживание атак «Бостона» в первых трёх четвертях.

Окончательно добила шансы «иноходцев» травма молодого лидера команды Тайриза Халибёртона. Разыгрывающий пропустил третью встречу серии, в которой «Пэйсерс» провалили концовку и проиграли матч (111:114). Его уверенности в себе и точных бросков явно не хватило в решающий момент матча.

«Селтикс» в ходе этой серии придерживаются привычного плана на игру. У них хорошо ходит мяч, а Джейсон Тейтум и Джейлен Браун регулярно оказываются в удобной позиции для броска. Браун вытащил первый матч, который «Бостон» выиграл в овертайме (133:128 ОТ), а Тейтум набрал 36 очков в минувшей встрече.

«Пэйсерс» выложились без остатка в серии с «Никс», и им физически тяжело опекать лидеров соперника. В решающие моменты «иноходцам» не хватает концентрации, чтобы принять правильное решение в атаке. В довершение всех бед выбыл Халибёртон, у которого пошла игра в этом плей-офф. В свою очередь, Тейтум, Браун и Хорфорд в полном порядке, и поэтому мы предполагаем, что «Бостон» выиграет с форой (-7.5) за 1.89.