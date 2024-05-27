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«Индиана» — «Бостон»: когда матч плей-офф НБА, счёт в серии, прогнозы и ставки

«Индиана» — «Бостон»: когда матч плей-офф НБА, счёт в серии, прогнозы и ставки
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28 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НБА «Индиана» — «Бостон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.29, а шансы «Пэйсерс» оценили коэффициентом 3.74.

Аналитики считают, что встреча «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» получится результативной: тотал больше 219.5 очка идёт за 1.66, а тотал меньше 206.5 очка — за 2.06. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 17.75.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иноходцы» загнали себя практически в безвыходную ситуацию, поскольку отыграться со счёта 0-3 в серии плей-офф крайне сложно. Подобные случаи, конечно же, встречались в истории НБА, но в своём текущем состоянии «Индиана» вряд ли способна на такие героические свершения.

Окончательно добила шансы «иноходцев» травма молодого лидера команды Тайриза Халибёртона. Разыгрывающий пропустил третью встречу серии, в которой «Пэйсерс» провалили концовку и проиграли матч (111:114). Его уверенности в себе и точных бросков явно не хватило в решающий момент матча.

«Селтикс» в ходе этой серии придерживаются привычного плана на игру. У них хорошо ходит мяч, а Джейсон Тейтум и Джейлен Браун регулярно оказываются в удобной позиции для броска. Браун вытащил первый матч, который «Бостон» выиграл в овертайме (133:128 ОТ), а Тейтум набрал 36 очков в минувшей встрече.

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