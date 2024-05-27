«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: прогноз на игру чемпионата Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад».

Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.87.

Матч мог бы быть интересен соперничеством двух бывших футболистов мадридского «Реала» — Карима Бензема и Криштиану Роналду. Знаменитый португалец проводит сезон гораздо продуктивнее, чем Бензема. Роналду установил рекорд Про-Лиги по очкам за сезон — 44 (33+11). Он попал в заявку национальной команды на Евро-2024. В 39 лет быть неотъемлемой частью топовой сборной? Для Криштиану это не проблема.

Роналду помог «всемирному клубу» выиграть Кубок арабских чемпионов. Теперь основная задача — как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. В чемпионате Саудовской Аравии для подопечных Жорже Жезуша всё предельно просто и понятно. Они уже никуда не денутся со второй строчки.

Тем не менее стимул у «Аль-Насра» всё же есть. Ему необходимо порадовать родных болельщиков и завершить сезон на приятной ноте. Главное — чтобы Криштиану не вывели из себя. По ходу сезона болельщики соперников неоднократно провоцировали португальца, и небезуспешно.

Для «Аль-Иттихада» плохо то, что предстоящая встреча состоится в Эр-Рияде. Поклонников «тигров» будет меньше, чем болельщиков «всемирного клуба». Оказать влияние на душевный покой знаменитого португальца будет затруднительно.

Это не единственная проблема клуба из Джидды. Трансфер Карима Бензема совсем не оправдал его ожиданий. Француз принял участие в 21 матче в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. Он пропустил последние шесть встреч.

Поставить на победу «Аль-Насра» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Во встрече 17-го тура текущего розыгрыша Про-Лиги «всемирный клуб» разгромил «тигров» (5:2), несмотря на то что игра проходила в Джидде.