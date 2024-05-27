«Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль».

Ставка: «Аль-Хиляль» победит и не пропустит за 2.43.

«Аль-Вахда» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги. Она гарантировала себе сохранение прописки в элитном дивизионе страны. Приобретение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало и полузащитника роттердамской «Спарты» Вито ван Крооя не оказало на клуб из Мекки положительного влияния. На бумаге он стал сильнее, но глобально ровным счётом ничего не изменилось.

«Аль-Вахда» выиграла только 11 из 36 матчей во всех официальных турнирах, а также шесть раз сыграла вничью. Практически все победы она одержала во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками.

«Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии не потерпел ещё ни одного поражения. Ничьих при этом всего лишь три. За этот отрезок времени подопечные Жорже Жезуша забили целых 99 мячей, а пропустили только 22 — меньше всех. Пропускают мало «лидеры» по той причине, что демонстрируют доминирующий атакующий футбол. Важной частью системы является бывший нападающий «Зенита» Малком. В 31 матче в Про-Лиге он записал на свой счёт 15 голов и шесть результативных передач.

Бразилец помог команде из Эр-Рияда выиграть Суперкубок Саудовской Аравии и выйти в финал Кубка страны. Ключевыми являются умения Малкома сохранить мяч, обострить и обыграть один в один. У его партнёров по клубу сразу же появляются свободное пространство и масса возможностей.

Поставить на то, что подопечные Жорже Жезуша победят «Аль-Вахду» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. «Лидерам» мало досрочного чемпионства. Команда стремится к тому, чтобы закончить сезон Про-Лиги без поражений.