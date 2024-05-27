Зверев — Надаль: прогноз «Чемпионата» на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Рафаэль Надаль.

Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.70.

Немецкий теннисист находится в отличной форме и занимает четвёртую строчку рейтинга. Однако он так и не выиграл ни одного ТБШ! Финал US Open — 2020 так и остаётся лучшим результатом. В этом году Зверев провёл хорошую подготовку к «Ролан Гаррос», выиграл «Мастерс» в Риме, но никого из топ-10 на его пути не встретилось. Однако стоит учесть, что в шести встречах он проиграл всего один сет.

Похоже, что легендарный Рафаэль Надаль проводит свой последний «Ролан Гаррос» в карьере. Поэтому он постарается в этом сезоне приложить максимум усилий. Королём грунта испанца назвали за рекордные 14 побед в Открытом чемпионате Франции. Последний он покорил в 2022 году. Конечно, Рафаэль уже не показывает того великолепного тенниса, что прежде, и во встрече со Зверевым он испытает массу проблем. К сожалению, с сеткой ему не повезло.

Без сомнений, немец является фаворитом этого матча, но не будем сбрасывать со счетов Короля грунта. Предлагаем поставить на тотал больше 35.5 гейма за 1.70. Взять титул в нынешнем состоянии Надалю будет невероятно сложно, но на пару-тройку по-настоящему больших матчей на любимом грунте он однозначно способен.