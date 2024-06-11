Португалия — Ирландия: когда товарищеский матч, во сколько начало, ставки и коэффициенты

11 июня состоится товарищеский матч Португалия — Ирландия. Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.32. Успех ирландцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 5.80.

Букмекеры считают, что игра Португалия — Ирландия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Сборная Португалии завершает процесс подготовки к стартующему в ближайшее время Евро-2024. Главный тренер Роберто Мартинес, оценив состояние игроков, предоставил небольшой отпуск Криштиану Роналду и Рубену Невешу.

С Финляндией подопечные Роберто Мартинеса легко справились без Роналду (4:2), но вот хорваты оказались крепким орешком. Португальцы им проиграли со счётом 1:2. Криштиану был включён в заявку, но на поле не вышел. Весьма вероятно, что нападающий, накопив силы и эмоции, будет главной опасностью для защиты ирландцев.

Сборная Ирландии провалила квалификацию на Евро-2024. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего шесть очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Франция и Нидерланды, подобный неудачный результат не удивляет.

Ирландия победила дома в минувшей игре Венгрию со счётом 2:1. Стоит отметить самоотдачу и характер подопечных Джона О'Ши. Трой Пэрротт забил победный мяч уже в добавленное арбитром время.