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Молдавия — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольный матч

Молдавия — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольный матч
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищескую игру 11 июня Молдавия — Украина.

Ставка: победа Украины за 1.50.

«Ребров решил поэкспериментировать в прошлой встрече с Польшей. В предстоящем матче экспериментов не будет, а сыграет основа. Молдавия в последнее время прогрессирует, но вряд ли сможет устоять против основного состава Украины, которая к Евро должна подойти с хорошим настроением. Тут стоит взять просто победу Украины.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Молдавия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интересно, что первый матч на Евро у Украины против Румынии, а сейчас играют с Молдавией, а вот судить матч будет румын. Это как минимум забавно», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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