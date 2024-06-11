Молдавия — Украина: прогноз Артура Петросьяна на контрольный матч

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищескую игру 11 июня Молдавия — Украина.

Ставка: победа Украины за 1.50.

«Ребров решил поэкспериментировать в прошлой встрече с Польшей. В предстоящем матче экспериментов не будет, а сыграет основа. Молдавия в последнее время прогрессирует, но вряд ли сможет устоять против основного состава Украины, которая к Евро должна подойти с хорошим настроением. Тут стоит взять просто победу Украины.

Интересно, что первый матч на Евро у Украины против Румынии, а сейчас играют с Молдавией, а вот судить матч будет румын. Это как минимум забавно», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».