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Молдавия — Украина: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Молдавия — Украина: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Молдавия — Украина.

Ставка: победа Украины и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.

Последние результаты сборной Молдавии убеждают, что наметился прогресс. Она здорово выступила в Лиге наций и весьма неплохо показала себя в квалификации на Евро-2024. Команда уступила только Албании (0:2) и Чехии (0:3). Четыре раза она сыграла вничью, а победила Польшу (3:2) и Фарерские острова (1:0).

Похвалить за хорошие результаты стоит Сергея Клещенко. Он улучшил игру сборной на стандартах и в обороне. Тренер проделал большой объём работы, но сделано не всё. Даже в важных встречах отбора на чемпионате Европы в Германии его подопечные часто и грубо ошибались.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Молдавия
1-й тайм
0 : 1
Украина
0:1 Яремчук – 2'    

Жёлто-синие классно прибавили при Сергее Реброве. В квалификации на Евро-2024 они показали, чего на самом деле стоят. Украинцы навязали борьбу Англии и Италии, в полуфинале отборочного турнира победили Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале – крепкую Исландию (2:1).

По ходу сезона случилось несколько открытий. Андрей Лунин установил несколько рекордов Лиги чемпионов и зарекомендовал себя как основного голкипера «Реала» в отсутствие Тибо Куртуа. Артём Довбик стал лучшим бомбардиром Примеры, а помог ему с этим точными передачами Виктор Цыганков. На двоих в составе «Жироны» футболисты забили 32 мяча в чемпионате Испании.

В последних двух товарищеских встречах украинцы сыграли вничью с Германией (0:0) и уступили прибавившей Польше (1:3). Молдаване — соперник не их уровня. Поставить на победу жёлто-синих и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

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