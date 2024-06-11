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Чили — Парагвай: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру 12 июня

Чили — Парагвай: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру 12 июня
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Чили — Парагвай.

Ставка: победа Чили за 1.83.

Сборная Чили долгое время испытывала трудности. Она не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 и очень плохо начала квалификацию на следующий турнир. Закономерно последовала смена главного тренера, которая может стать судьбоносной.

Возглавил сборную Чили опытный специалист Рикардо Гарека, немало достигший в качестве наставника Перу. Специалист впервые с 1982 года вывел перуанцев на чемпионат мира. Также под руководством аргентинца они доходили до полуфинала и финала Кубка Америки.

Назначение Гареки оказало положительный эффект на «красных». В последних двух контрольных встречах они разгромили Албанию (3:0) и навязали борьбу Франции (2:3). Чилийцы продемонстрировали интересную и смелую атакующую игру. У них были моменты для того, чтобы забить больше.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
12 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Чили
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Парагвая пропагандирует ровно обратный футбол. Даниэль Гарнеро делает ставку на предельно прагматичную игру от обороны. В шести встречах квалификации на ЧМ-2026 его подопечные пропустили всего лишь три мяча, но и сами забили только один гол.

«Гуарани» сыграли вничью с Перу (0:0) и как раз с Чили (0:0), а также победили Боливию (1:0). Уступили они Венесуэле, Аргентине и Колумбии. В товарищеских матчах Гарнеро никуда не отходит от заданной стратегии.

Несмотря на старания защитников, во встречах с сильными соперниками сборная Парагвая всё равно пропускает и проигрывает, а сама ничего создать не может. У чилийцев перспективы куда интереснее. Поставить на их победу в грядущем матче можно с коэффициентом 1.83.

Будет интересно понаблюдать за тем, как Хуниор Алонсо и Фабиан Бальбуэна будут стараться остановить Алексиса Санчеса и Виктора Давилу. Парагвайцы и чилийцы не стесняются вступать в борьбу. Можно предположить, что встреча будет мало похожа на товарищескую.

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