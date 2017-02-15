Джейкобс: заставлю Головкина поплатиться за то, что он недооценивает меня

считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBCнедооценивает его, раз уже планирует бои с другими соперниками. Ранее появилась информация, что летом 2017 года Головкин может провести бой с чемпионом WBO Билли Джо Сандерсом, а осенью — сразиться с Саулем Альваресом.«Он допускает ошибку, недооценивая меня. И надеюсь заставить его поплатиться за эту ошибку. Я считаю честным то, что он находится в статусе фаворита. Так что я понимаю, что меня считают андердогом, однако это лишь добавляет мне мотивации, чтобы склонить чашу весов в мою пользу. Одержать победу над соперником, который считается фаворитом, 8:1 — это было бы большой историей», — приводит слова Джейкобса ESPN Deportes.Поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.