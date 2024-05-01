Александр Волкановски дал прогноз на бой Альдо — Мартинес

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке между легендарным Жозе Альдо и топовым бойцом легчайшего дивизиона Джонатаном Мартинесом.

«Я по-прежнему верю в мастерство Жозе. Мне кажется, он сохранил скорость и не сильно потерял в навыках. Он всегда был очень техничен, и это может стать решающим фактором. Мы с Альдо ветераны этого спорта, поэтому я вижу, насколько он силён в технике и как мало допускает ошибок в поединке. Альдо умеет хорошо защищаться и вскрывать своих оппонентов. Только используя правильные углы, ты сможешь обойти защиту Альдо. Не уверен, что Мартинес сможет это сделать.

Я буду болеть за Альдо в этом бою, потому что я всё ещё верю в него. Он может победить. К Альдо у меня только уважение, потому что его реально нелегко одолеть. Мне кажется, Альдо победит решением судей», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.