Отец Хейни обвинил команду Райана Гарсии в жульничестве

Билл Хейни, отец экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни, раскритиковал команду соотечественника Райана Гарсии.

По мнению Хейни, Гарсия намеренно провалил взвешивание перед боем с его сыном, чтобы получить преимущество в весе в день поединка.

«Это было просчитано. Это жульничество. Это плохой поступок – прийти на взвешивание с перевесом 1,3 кг, если вы позиционируете себя как профессионал. Они сделали то, что сделали, и они будут известны этим. А Девин будет известен тем, что является настоящим профессионалом.

Само по себе это победа. Мы воспротивились всему плохому в боксе. Девин следовал правилам. Его сбили с ног. Раз за разом он поднимался и дрался как чемпион, которым и остался. Он доказал, что он — воин», — приводит слова Хейни издание BoxingScene.