Пётр Ян ответил Марлону Вере, который ранее обвинил его в трусости

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к эквадорцу Марлону Вере.

Ранее Вера написал: «В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой».

Россиянин сделал репост поста о том, что он готов подраться с Чито в ноябре этого года, сопроводив его смайликами «кулак» и «призыв замолчать».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга.

В последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.