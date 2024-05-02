«Кто, если не он?» Топурия назвал предпочтительного соперника на следующий бой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия заявил, что готов провести первую защиту титула против третьего номера американца Брайана Ортеги.

«Я бы подрался с Брайаном Ортегой, который был намного ближе к победе над Волкановски, чем Макс [Холлоуэй] в трёх боях. Ортега всегда рискует попасть под удар и дерётся. Он победил в последнем бою, на его счету несколько хороших побед. Хотел бы я выйти против него? Конечно, потому что сейчас кажется: «Кто, если не он?» — сказал Топурия в подкасте El Podcast de Webpositer.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире UFC Fight Night 237, Ортега взял реванш у мексиканца Яира Родригеса, досрочно остановив его в третьем раунде и успешно вернувшись после двухлетнего отсутствия.